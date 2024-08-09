За сім постів у фейсбуці про демонтаж будинку ХІХ століття «Ковальська» позивається до активіста на 300 тисяч гривень

У Шевченківському районному суді Києва відбулося перше (його називають підготовчим) засідання за позовом компанії-забудовника «Ковальська Нерухомість» до активіста з громадської організації «Спадщина. Київ» Дмитра Перова через його пости про демонтаж старовинної (ХІХ століття) будівлі на вулиці Жилянській, 47 (на тому місці планується звести бізнес-центр NUVO BUSINESS PARK). Будинок, який простояв півтора століття, було демонтовано понад рік тому — в червні 2023-го, але суд за сім дописів Перова у фейсбуці про цю подію, розпочався чомусь тільки зараз. Підтримати Дмитра в суд прийшло чимало небайдужих киян. Кореспондент «ФАКТІВ» також був там. Щоб вислухати аргументи сторін.

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— У цій історії є дуже важливий аспект: за законом кожна людина має право на висловлювання своєї думки, нікому не дозволено це забороняти, — заявив «ФАКТАМ» адвокат Дмитра Перова Роман Васильняк. — Тож ми, як мешканці Києва, маємо право висловлюватися з приводу будь-яких подій, які відбуваються в місті, в тому числі пов’язаних з будівництвом.

Будівля ХІХ сторіччя на Жилянській, 47, простояла 150 років (Фото з відкритих джерел)

— На яких юридичних підставах ви стверджуєте, що демонтаж будинку по Жилянській, 47, незаконний? - ставлю запитання Дмитру Перову.

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— Поясню: 31 серпня 2021 року було затверджено так званий «список Кличка» культурної спадщини. Мова йде про рішення Київської міської ради, яке стосується 117 будівель столиці, зокрема й тої, що була на Жилянській, 47. У проєкті рішення Київради було записано, що зносити, реконструювати та перебудовувати історичні будівлі з цього списку заборонено. Проте у фінальній редакції слово «заборонити» замінили на «рекомендувати». До того ж позиція забудовника така, що це рішення Київради діяло лише один рік. Тож, за логікою компанії, у 2023-му вона мала право знести будівлю на Жилянській, 47.

На Жилянській забудовник зніс одноповерховий будинок-садибу 1860-х років

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Коли на засідання прийшли представники компанії-забудовника, кореспондент «ФАКТІВ» попросив одного з них (він представився Володимиром) прокоментувати ситуацію.

— На яких підставах компанія демонтувала історичний будинок на Жилянській, 47?

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— На законних підставах.

— Не могли б розповісти детальніше, важливо почути вашу думку.

— Можу сказати, що у забудовника були всі законні підстави для демонтажу (не знесення, а саме демонтажу) цього будинку, згідно із затвердженим проєктом, отриманим дозволом — всі підстави були. Тобто вимоги законодавства витримано. Ця інформація публічна — вона є в реєстрі ЄДЕССБ (Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва). Там ви знайдете посилання на «Дозвіл», на «Висновок експертизи»… Відповідно до «Висновку експертизи», затверджена проєктна документація. Слід розуміти, що об’єкт, який було демонтовано, не є пам’яткою архітектури.

Перше засідання суду було попереднім, тож позов не розглядався по суті. Суддя запросила представників сторін визначити дату наступного засідання. Після чого адвокат Дмитра Перова розповів «ФАКТАМ» таке: «Коли ми вийшли з залу судового засідання, представники компанії-забудовника сказали мені: «Ми готові відізвати позов, хай тільки Дмитро напише у фейсбуці, що помилився».

— Як вам така пропозиція? - запитую у Дмитра Перова.

— Я можу написати їм «записку», щоб вони йшли лісом.

— Якщо суд все ж зобов’яже вас виплатити за позовом компанії-забудовника 300 тисяч гривень, скільки вам знадобиться часу, щоб внести таку суму?

— Триста тисяч — це приблизно моя річна зарплата (Дмитро працює помічником депутата Київради. — Авт.). За законом, більше ніж 15 відсотків не можна вираховувати. Значить, сплачу десь за 7 років. Майна в мене немає, окрім старої автівки 1998 року випуску.

Наступне засідання призначене на сьоме жовтня.

Раніше повідомлялося про знесення Прибуткового будинку Уткіна на вулиці Симона Петлюри, що не мав охоронного статусу пам'ятки культури.

На фото в заголовку: Підтримати Дмитра (в першому ряду в центрі, ліворуч від нього адвокат Роман Васильняк) прийшло чимало людей (Фото автора)

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