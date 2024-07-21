Історичну садибу Зеленських у центрі Києва знесли незаконно: що відомо

Ввечері 19 липня «невідомі» особи в центрі Києва на вулиці Кониського незаконно знесли садибу Зеленських — історичну будівлю, збудовану в 1890 році. Це була найстаріша остання дерев’яна будівля на цій вулиці. І якщо спочатку правоохоронці на заклики активістів тільки перевірили водія екскаватора та відпустили, то вже в суботу, 20 липня, було відкрито провадження за умисне пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

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Зокрема, поліція Києва повідомила, що за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин).

Все, що залишилося від садиби Зеленських

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі, вилучена.

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«До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили місцеперебування техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту», — повідомили у поліції міста Києва.

У департаменті КМДА додали, що лише два дні тому громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22, статусу пам’ятки. Цей крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА плану дій щодо реалізації петиції № 12870 «Зберегти історичну садибу Зеленських», яка була підтримана міським головою.

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«Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається — зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Керівник Департаменту охорони культурної спадщини, представники благоустрою, міської влади, громадських організацій, мешканці оперативно прибули на місце подій. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності», — йдеться в заяві Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Також у суботу, 20 липня, близько тисячі небайдужих містян, переважно молодь, зібралися на акцію протесту під стінами КМДА після знесення історичної садиби Зеленських ХІХ століття.

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Акція протесту біля КМДА

Активісти стверджують, що на цьому місці забудовники хочуть звести багатоповерховий житловий комплекс «Тургеневъ». У своїх руках вони тримали плакати та зображення історичних будівель, знищених за роки мерства Віталія Кличка. Зокрема, люди скандували «Ганьба», «Досить руйнувати Київ», «Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва», «Ні свавіллю Київради» та вимагали нарешті розглянути законопроєкт про надання охоронного статусу всім будівлям старше 100 років.

Серед організаторів мітингу — простір «Цегла», ГО «Екопарк Осокорки», «Мапа реновації» тощо.

Після акції мітингарі вирушили до знищеної пам’ятки на Кониського, 22.

Тим часом прокуратура відкрила справу за статтею «Знищення майна, на яке накладено арешт», а також «Самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці».

Прокурори клопотали про арешт, оскільки, згідно з Генпланом Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу міста.

На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

«Однак 19 липня, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок по вул. Кониського, 22. На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. До суду подано клопотання про її арешт», — повідомили у прокуратурі.

На жаль, це не перша старовинна будівля, знесена в Києві.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про боротьбу активістів за збереження садиби Терещенків.

Скриншоти з відео «Суспільне.Новини»

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