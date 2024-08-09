Весільні тенденції 2024: на п’ять шлюбів одне розлучення та збільшення шлюбних контрактів

Війна в Україні вносить корективи й у цивільне життя. Понад 72 тисячі шлюбів уклали за перші пів року 2024-го за даними Мін’юста. Це на 15% менше, ніж минулоріч. Так, у першому півріччі 2024 року в Україні на п’ять шлюбів припало одне розлучення. Розірвали свої стосунки у півтора раза більше пар, ніж за аналогічний період торік. Натомість кількість шлюбних договорів побільшала, повідомили в «Опендатабот».

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«У січні-червні 2024 року українці створили 72,7 тисячі нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік (86 тисяч), і на третину менше, ніж у 2022-му (103,9 тисячі)», — йдеться у повідомленні.

Проте цьогоріч шлюби стали більш усвідомленими. Так, за пів року, українці уклали понад 3,7 тисячі шлюбних договорів. Це на чверть більше, ніж у 2023 році, та майже вполовину більше, ніж у 2022-му.

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Але є й сумна тенденція. Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення кількість розлучень продовжує збільшуватися. За пів року розірвали свої шлюби 15,5 тисячі пар. Це у 1,5 рази більше, ніж за такий самий період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021-му.

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За кількістю розлучень лідирують:

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Київ — 2118;

Дніпропетровська область — 1404;

Харківська область — 1148;

Одеська область — 1076;

Київська область — 1072.

При цьому найменше розлучень зареєстрували у Закарпатській (224), Чернівецькій (268) та Рівненській (296) областях.

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