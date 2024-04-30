«Весілля буде після Перемоги»: відомий шоумен вразив зізнанням

Популярний актор та шоумен Дмитро Коляденко розказав, що готовий вступити до лав ЗСУ. В проєкті «Моя історія» Дмитро зізнався також, що за роки війни не раз намагався знайти своє кохання та й досі сподівається на нове весілля.

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З самого початку повномасштабного вторгнення Коляденко знаходиться у Києві. Актор стоїть на військовому обліку, та каже, що якщо отримає повістку, обов'язково поповнить лави ЗСУ та візьме до рук зброю.

— Я на обліку, все по-чесному, — розказав Дмитро. — Вони знають, що я в Києві. Якщо прийде повістка, то, звісно, я буду на фронті. Це мій обов’язок, адже я чоловік.

Дмитро продовжує працювати в театрі. На його думку, у період повномасштабного вторгнення вистави набули іншого сенсу й стали своєрідним способом для українців зцілитися та відволіктися від негативних новин.

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— Мені здається, зараз я роблю все правильно, — впевнений актор. — Беру участь у виставах. У мене є така місія — допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Люди приходять і забувають, що триває війна. Вони отримують бальзам на душу.

Також 52-річний Дмитро Коляденко зізнався, що, хоча він шукає особистого щастя та готовий почати нові стосунки, зараз перестав ходити на побачення.

— Я мрійник, а дівчатам потрібні гроші, — сказав Дмитро. — Уже попався на вудочку: відправляв гроші раз, два, три рази. А потім зрозумів, що досить! Ми ще навіть не цілувалися, а вони вже просять парфуми, мобілку, комп’ютер… Походи по ресторанах — зараз це дуже дорого. Я пішов, але нема удачі, поцілунку навіть нема. Ну навіщо таке побачення? Мені стає нецікаво. Знову згадую колишніх — Олену Коляденко, Ірину Білик. Вони були найкращими. Вони є найкращими й досі.

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Нагадаємо, шанувальники Ірини Білик вважають, що її шлюб з Дмитром Коляденко був найвдалішим. За два роки великої війни артист змінився й зовнішньо, й внутрішньо.

— Я почав молитися, — розказав Коляденко. — Вірю в те, що Бог чує. Упевнений, що все буде добре. Свято буде й на нашій вулиці. Мрію, надіюсь, що Україна переможе. Тоді й весілля буде.

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