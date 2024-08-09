В Луцькій МТГ намагаються ухвалити переможцем тендеру скандально відоме ТОВ «Укрзалізничавтоматика», що має корупційні зв’язки з проросійськими депутатами

3 серпня 2024 року опубліковано Протокол розкриття тендерних пропозицій в черговому тендері на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Луцької міської територіальної громади.

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Попри те, що очікувана вартість тендера від замовника склала 14 мільйонів гривень, а в обговоренні процедури подання документів цього разу потенційними учасниками було поставлено понад 40 запитань, що свідчить про значну зацікавленість українських технологічних компаній в будівництві МАСЦО для Луцької міської територіальної громади, — в тендері змогло зареєструватися тільки одне підприємство, яке, очікувано, і буде оголошено його переможцем.

При цьому тендери на будівництво АСЦО за участі ТОВ «Укрзалізничавтоматика» можуть викликати занепокоєння як СБУ, так і НАБУ, оскільки підприємство вже неодноразово ставало об’єктом журналістських розслідувань, як таке, що під час війни лобіює інтереси народного депутата від групи «Довіра» Сергія Шахова, оголошеного у 2023 році в розшук Вищим антикорупційним судом України та відомого своєю співпрацею з росією.

Цей тендер відбувається як продовження тендеру минулого року на розробку проєктно-кошторисної документації об’єкта «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Луцької міської територіальної громади, перемогу в якому неправомірно було надано тому самому ТОВ «Укрзалізничавтоматика», попри ненадання ним повного переліку необхідних кваліфікаційних документів (відсутні свідоцтва про підвищення кваліфікації заявлених в тендері працівників виконавця): некваліфікований персонал цього ТОВ підготував таку проєктно-кошторисну документацію нової МАСЦО Луцької міської територіальної громади, за якою в першому оголошеному тендері на будівництво у червні-липні 2024 року було поставлено 25 запитань від потенційних учасників, що призвело до скасування тендеру.

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Після «роботи над помилками» та оголошення повторного тендеру від 15 липня 2024 року ситуація лише погіршилася: 41 питання до процедури від потенційних учасників і неможливість взяти участь жодному підприємству, окрім ТОВ «Укрзалізничавтоматика», через вписану обов’язкову умову від замовника щодо закупівлі технічного оснащення польського Digitex, єдиним ексклюзивним дистриб’ютором в Україні якого є компанія (!) «Укрзалізничавтоматика».

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З відкритих джерел на сайті DOZORRO відомо, що у 2022−2023 роках ТОВ «Укрзалізничавтоматика» показує офіційну збитковість, що не заважає йому монополізувати ринок та брати участь у тендерах національного значення на понад 67 мільйонів гривень (та бути єдиним учасником чи й переможцем більшої частини з них). І ця збиткова компанія претендує не тільки на будівництво стратегічно важливого об’єкта цивільного захисту в Луцькій міські територіальній громаді, але й на 30% передплати за умовами тендеру.

Раніше повідомлялося, що бронежилети на мільярди в Україні закуповують без конкурсу.

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