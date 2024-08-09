Число жертв обстрілу супермаркета у Костянтинівці зросло (відео)

В Костянтинівці, що на Донеччині, де ворог поцілив у супермаркет, збільшилася кількість жертв та постраждалих.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, наразі відомо вже про чотирьох загиблих, щонайменше 24 людини поранені.

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«Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей, — зазначив він та додав: «росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей».

Втім, невдовзі інформація щодо жертв була уточнена — за словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, загиблих більше — наразі відомо вже про 9 жертв обстрілу. А МВС — що 10 загинули і 35 постраждали.

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Відомо, що під ударом опинилося відділення Нової пошти.

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Фото "НП"

«Костянтинівка. Влучання у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення Нової пошти. Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію — йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо — частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі. Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам із ким ми маємо справу…» — зазначили в компанії.

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Нагадаємо, що відділення компанії зазнавало пошкоджень й під час авіаудару по Харкову 30 червня — ворожий КАБ влучив біля їхнього сортувального терміналу.

Фото зі сторінки Донецької ОВА

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