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Події

Окупанти вдарили по супермаркету у Костянтинівці: є загиблі та поранені (фото, відео)

12:44 9 серпня 2024
Горить супермаркет в Костянтинівці

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, який раніше розпвідав про наслідки авіаудару по Селидовому, повідомив, що вдень 9 серпня, російські загарбники обстріляли з артилерії місто Костянтинівка та поцілили у супермаркет.

«Щонайменше 7 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», — зазначив він.

Фото Донецької ОВА

Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

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Фото Донецької ОВА

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Пізніше Філашкін уточнив, що вже відомо про двох загиблих, 17 людей отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Напередодні російські загарбники також обстрілювали місто. Як пише «Місто Костянтинівка», ворог 8 серпня з 08:35 до 09:10 тричі вдарив по населенному пункту, пошкодивши приватний будинок, будівлю дитячого садочку, автівку. Учора в Костянтинівці загинули 2 цивільні особи.

Об 11:57 внаслідок удару авіаційною ракетою було пошкоджено 10 багатоповерхівок, будівля СТО, приміщення АЗС, будівля торгівельного центру, автомобільна стоянка, 18 автівок. Постраждалих, на щастя, не було.

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Об 19:20 ворог обстріляв Віролюбівський старостинський округ. Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки. ТНа щастя, люди вціліли.

О 23:30 під час обстрілу міста було пошкоджено складське приміщення, лінія електромережі ДТЕК. Без постраждалих.

Раніше Вадим Філашкін повідомляв про жертв ракетної атаки по Покровську, де на території підприємства загинули три людини.

Фото Донецької ОВА

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