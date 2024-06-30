У «Новій пошті» підтвердили, що під час авіаудару по Харкову 30 червня ворожий КАБ влучив біля їхнього сортувального терміналу.

«Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Горять 7 вантажних автомобілів. Термінал — пошкоджено. На місці працюють підрозділи ДСНС. Очікуємо додаткової інформації», — повідомили в компанії.

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Тим часом у мережі з'явилися відео перших хвилин після удару ворога по цивільному підприємству у середмісті Харкова.

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В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що удар був завданий з н.п. нижній ольшанець бєлгородської області рф.

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«Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення „Нової пошти“ у Слобідському районі м. Харкова. Одна людина загинула, ще девʼять отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик. Знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено. Виникла пожежа. Прокурори також встановили, що відстань між місцями пуску КАБ та влучання складає близько 70 км. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством)», — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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В МВС уточнили, що на момент ворожого удару в приміщенні пошти могли знаходитися приблизно девʼять людей.

«Загинув 38-річний водій, для ідентифікації загиблого буде проводитися ДНК-дослідження. Серед поранених водії та працівники пошти, а також восьмимісячна дитина, з якою гуляли батьки — від вибухової хвилі дитина упала на тротуар», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями ворог завдав по Харкову чотири удари, влучання — у район щільної житлової забудови. Тоді загинули троє людей, 29 були поранені.

Фото — скріншот

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