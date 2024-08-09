Окупанти повторно вдарили по Костянтинівці, знову є поранені (фото)

Росіяни знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Поранено 2 цивільних. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Після цинічного ранкового удару по „Еко-маркету“ росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі Смерчів по приватному сектору. Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід. Крім того, з'явилася оновлена інформація щодо ранкового удару — наразі відомо про 11 загиблих і 37 поранених. Знову і знову змушений повторювати: евакуюйтесь! Цілодобовий кол-центр для евакуації: 800 500 121», — йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ДСНС, наразі уже 11 загиблих та 44 поранених внаслідок ранкового російського удару по місту.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Попередньо відомо, що для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі… На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Працюють усі профільні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнування буде оновлюватися», — повідомили в ДСНС.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», окупанти вранці вдарили по супермаркету у Костянтинівці.

66

Читайте нас у Facebook