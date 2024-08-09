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«Теоретично я міг і не йти до армії»: Віктор Бронюк зізнався, чому залишив лави ЗСУ після року служби

18:32 9 серпня 2024
Віктор Бронюк

Лідер групи «ТІК» Віктор Бронюк, який раніше висловився про майбутнє артистів, що емірували, розповів, з якої причини він демобілізувався з лав ЗСУ. Про це він заявив в ефірі програми «Ранок у великому місті» .

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення співак був у територіальній обороні. Служба Бронюка тривала трохи більше року, а потім він звільнився за сімейними обставинами.

У коментарі він сказав, що йому необхідно доглядати свого батька через тяжку хворобу.

«Я звільнився, у мене батько — інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці» , — зазначив виконавець.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Віктор Бронюк показав свою дочку-випускницю .

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