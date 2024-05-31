Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк показав доньку-випускницю
Український музикант, лідер гурту ТІК Віктор Бронюк, який нещодавно вразив зізнанням про війну, поділився рідкісними світлинами з родиною. Цього року його донька Єва закінчила у Вінниці, де мешкає сімя артиста, девятий клас приватного ліцею. На випускний Віктор прийшов з дружиною Тетяною та сином Данилом.
«Випуск і останній шкільний дзвоник Єви. 9 класів позаду, попереду — багато цікавого», — підписав фото Віктор.
Очевидно, Єва продовжить здобувати освіту вже в іншому закладі.
Також Віктор Бронюк поділився, як святкували його з Тетяною весілля. Тоді гуляли всім селом.
Раніше Тіна Кароль розповіла про успіхи в навчанні свого сина Веніаміна.
Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official117
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