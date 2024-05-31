40.46 / 41.10 43.89 / 44.71
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк показав доньку-випускницю

16:52 31 травня 2024
Віктор Бронюк

Український музикант, лідер гурту ТІК Віктор Бронюк, який нещодавно вразив зізнанням про війну, поділився рідкісними світлинами з родиною. Цього року його донька Єва закінчила у Вінниці, де мешкає сімя артиста, девятий клас приватного ліцею. На випускний Віктор прийшов з дружиною Тетяною та сином Данилом.

«Випуск і останній шкільний дзвоник Єви. 9 класів позаду, попереду — багато цікавого», — підписав фото Віктор.

РЕКЛАМА

Очевидно, Єва продовжить здобувати освіту вже в іншому закладі.

Також Віктор Бронюк поділився, як святкували його з Тетяною весілля. Тоді гуляли всім селом.

РЕКЛАМА

Раніше Тіна Кароль розповіла про успіхи в навчанні свого сина Веніаміна.

Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перевірка

В Україні штрафуватимуть навіть тих, хто оновив дані: в чому справа

Полив помідорних кущів

Ніякої аміачної селітри: аграрій з-під Києва розповів, як проводить перше підживлення низькорослих томатів

Знаки зодіаку

Тельцям — сюрприз від колег, Терезам — успіх у ділових переговорах: гороскоп на останній день весни — п'ятницю, 31 травня

Мобілізація

Це надовго: експерт про те, скільки ще чоловіків «пакуватимуть» до бусиків на вулицях

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту