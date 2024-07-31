Будуть розказувати, як поневірялися і тяжко працювали: лідер гурту «Тік» Бронюк — про майбутнє Потапа, Ями і Дорна

Репер Потап, який нібито відкрив за кордоном новий лейбл, що працює з росіянами, після війни спокійно повернеться в Україну, і буде гастролювати, як і раніше. Точно так же будуть намагатися робити і танцюрист Влад Яма, і співак Іван Дорн.

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Про це в інтерв'ю «Апострофу» сказав лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк.

«Моє відношення до такого „микання“ негативне. Наше суспільство засудило якісь вчинки. Але повірте мені, якщо завтра все закінчиться, чимало знаменитостей повернуться і так само будуть гастролювати, виступати і нічого не поміняється, на жаль», — сказав Віктор.

Аудиторія шанувальників, додав він, не зробить ніяких висновків.

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Також виконавець припустив, що спонукало вищеперерахованих артистів виїхати.

«Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов’язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку — раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити», — висловився співак.

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Віктор також озвучив найголовнішу, на його думку, проблему українців.

«У деякі важкі моменти ми пишаємося нашими людьми, бо вони можуть самоорганізуватися і голими руками зупинити війська і це дуже надихає. А з іншого боку, мені колись влучно сказав знайомий італієць: «Ви чомусь позбавлені інстинкту самозбереження, не цінуєте те, чого досягли, не можете адекватно оцінити ситуацію», — сказав співак.

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У ситуції із зірками-втікачами, каже Бронюк, все ідентично.

«Так само і тут. Після повернення в Україну зірки будуть розказувати, як тяжко вони працювали, поневірялися, їздили по світу, сиділи довго сумними вечорами і думали лишень про Україну і про те, як допомогти українцям. Про них знімуть фільми і сюжети і все буде добре. На жаль», — вважає Віктор Бронюк.

Про те, що після вторгнення рф шоубізнес України сильно, багато обговорюють у ЗМІ та соцмережах. Про деяких зірок говорять, що вони якоюсь мірою «втратили себе». Й вони вже не матимуть тієї популярності, яка була в них до війни.

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