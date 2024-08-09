Близько 30 чиновників затримано у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень, виділених на оборону (фото)

В Україні триває боротьба з фінансовими махінаціями. У ході масштабної спецоперації викрито 28 службовців по всій Україні, які заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ у взаємодії з керівництвом Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію (https://www.gp.gov.ua/ua/posts/zavolodili-ponad-15-mlrd-grn-vidilenimi-na-potrebi-oboroni-u-xodi-masstabnoyi-specoperaciyi-povidomleno-pro-pidozru-28-sluzbovcyam-po-vsii-ukrayini) з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Загальна сума збитків державі становить понад 1,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України.

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«За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них 9 — у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних — начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, більше 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур. Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів», — повідомили у відомстві.

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Одному з підозрюваних — начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству. У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

Як писали «ФАКТИ», правоохоронці викрили бухгалтера фірми-постачальника продуктів харчування для Міноборони, яка возила у багажнику авто майже 5 млн євро.

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