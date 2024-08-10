Пересадка півоній, чому її потрібно робити у середині серпня: рекомендації досвідчених квітникарів

Вирощування півоній у відкритому ґрунті потребує чимало зусиль, це знають всі квітникарі. Але останній місяць літа особливо відповідальний.

Саме у серпні у півоній потрібно обрізати старий кущ, викопати, розділити, а потім пересадити поділені кущики на нове місце, пишуть експерти з садівництва та квітникарства.

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Друга половина серпня — сприятливий час для омолодження півонії. До середини серпня у рослин формуються бруньки на наступний рік, тому раніше пересадку проводити не варто.

Пересадка півоній у серпні дозволить посилити їхнє цвітіння, т.к. на сильно загущених кущах квітки стають дрібними.

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Пересаджувати потрібно трав'янисті півонії у віці 4−5 років, деревоподібні — 5−6 років.

Можна ділити кущі і рідше, раз на 10 років, але зробити це буде фізично складніше через великий розмір кореневої системи.

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Процес пересадки півонії такий:

Окопати кущ на відстані 20−25 см від кореневища. Витягнути рослину без зусиль, обережно тримаючись за обрізані стебла.

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Обтрусити кущ від землі і промити кореневище під струменем води, щоб легше було його ділити.

Потім — поділ куща. Нарізати кореневище на ділянки, на кожній з яких буде 3−5 бруньок і здорове коріння довжиною до 20 см. Занадто довге коріння підрізати.

Поділені кущики перед посадкою потрібно обробити, щоб вони залишилися здоровими і швидше прижилися. Можна помістити їх на пів години у слабкий розчин марганцівки, а потім просушити та присипати золою усі пошкоджені частини.

Оптимальна глибина та діаметр посадкової ями — 50×70 см. На дно укласти 10−15 см шар дренажу (річковий пісок, керамзит або бита цегла).

Потім заповнити яму живильною сумішшю з 2 відер перегною, в які попередньо додати по 0,5 склянки суперфосфату, калію хлористого і вийнятої з ями землі. Все ретельно перемішати та полити чистою водою.

Нові кущики в ямі розмістити так, щоб їхня коренева шийка була нижчою за рівень ґрунту. Трохи підгорнути, прикривши нирки землею, але не притрамбовувати ґрунт. Добре полити.

Можна ще пересадити півонії у вересні, але жовтень вже зовсім не підходить. У жовтні вже холодно, і ділянки можуть не встигнути прижитися.

Раніше ми розповідали, які рослини приносять удачу та багатство, та чому їх варто посадити на дачі або вдома.

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