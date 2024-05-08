Обрізка є найважливішою процедурою: як доглядати за півоніями

У Китаї півонії називають королівською квіткою. Ви також можете мати півонії в саду або у вазі. Вирощувати їх нескладно, але потрібно дотримуватися кількох правил — тільки тоді квіти віддячать вам величним виглядом і ароматом. Квіти півонії мають лікувальні властивості, в тому числі використовуються при ішемічній хворобі серця, шкірних захворюваннях, геморої, артриті та ревматизмі. Вони мають сечогінну, детоксикаційну, діастолічну, заспокійливу та протиалергічну дію.

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Хоча вирощування півоній вимагає багато зусиль, ця рослина довговічна і може рости до 20 років на одному місці, а також є витривалою. Вони ростуть повільно, і кущі можна ділити раз на 2−3 роки, але майте на увазі, що наступного сезону після поділу вони можуть цвісти не надто рясно, пише Plantet.

Вимоги до вирощування півоній — добре дренований і багатий гумусом ґрунт, вологий і водопроникний субстрат, з нейтральним або слабокислим рівнем рН, бажано сонячне або злегка затінене місце (в тіні листя може бути темнішим, а квітів буде менше, але вони будуть більш вражаючими), удобрювати з березня по вересень, бажано мінеральним багатокомпонентним препаратом, у посушливі періоди рослини слід часто поливати.

Обираючи місце для вирощування півоній, пам'ятайте, що ці рослини не люблять конкурувати з іншими видами, тому варто виділити для них більше місця. Рослини найкраще висаджувати на відстані 80×40 або 90×50 см, таким чином виходить по два саджанці на 1 кв.м. посадки. У перший рік після посадки обривайте бутони в міру їх появи, що зміцнить рослину і прискорить її розвиток.

Півонії процвітають лише на добре удобреному і глибоко обробленому ґрунті, тому підготуйте ґрунт заздалегідь, наприклад, розклавши компост або гній — ви можете вибрати гній з дощовими черв'яками або гранульований гній.

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Півонії не слід садити занадто глибоко — рекомендована глибина становить 3−5 см. В іншому випадку їх нецвітіння може затягнутися на кілька років. Також пам'ятайте, що півонії найкраще висаджувати на місці, де раніше півонії не росли. Варто зазначити, що півонії не люблять пересадки, тому цього краще уникати. Однак іноді це необхідно, наприклад, при бажанні розмножити півонії, коли рослина була заражена хворобою або перестала цвісти. Найкраще ділити і пересаджувати півонії, які ростуть на одному місці щонайменше п'ять років.

Зазвичай півонії зацвітають лише через 2−3 роки після посадки. Обрізка є найважливішою процедурою догляду при вирощуванні півоній. Обрізку слід проводити дуже обережно, регулярно і в визначений час. Обрізку півоній не слід проводити в сезон, оскільки це може призвести до захворювання або послабити рослину. Коли квітки півонії відцвітають, видаляйте їх лише стерильним секатором приблизно на 5 см нижче бутона.

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Найкраще обрізати півонію у вересні, не пізніше середини місяця. Якщо ви вирощуєте деревовидні або китайські півонії, ви можете залишити їх необрізаними на всю зиму. Просто не забувайте видалити мертві суцвіття восени після цвітіння і мертве листя навесні перед початком вегетації.

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Яку б півонію ви не вибрали для свого саду, вона буде виглядати в ньому чудово. Хорошою практикою є змішування ранніх сортів із середніми та пізніми сортами, щоб отримати цвітіння більше 2 місяців. Просто не забувайте поливати півонії, а також обрізати їх після закінчення сезону. Звичайно, це рослини-довгожителі, але півонії будуть пишно цвісти лише тоді, коли ви будете добре про них дбати і забезпечите їм хороші умови.

Раніше «ФАКТИ» писали про догляд за півоніями на дачі у травні, що важливо зробити саме зараз.

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