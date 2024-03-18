Обов’язково посадіть лаванду та орхідею: які рослини приносять удачу та багатство

Існують «щасливі» рослини й види квітів, які відомі тим, що приносять удачу, багатство й процвітання в дім, пише southernliving.com.

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Грошове дерево. В азійській культурі вважається, що рослина приносить удачу, фінансовий успіх і процвітання. Також говорять, що вона приносить позитивну енергію в дім.

Орхідеї відомі тим, що їх важче вирощувати, ніж деякі інші кімнатні рослини, орхідеї змушують вас потрудитись, щоб отримати від них цвітіння. І кажуть, що це повертається удачею в майбутньому.

Сріблясте молоде листя евкаліпта, схоже на срібну монету, дало йому загальну назву — срібне доларове дерево. Це знак майбутнього успіху. Крім того, евкаліпт має ще й терапевтичний ефект.

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Давно відомо, що цитрусові дерева є мірилом плодючості, яка залежить від того, скільки плодів ваше дерево приносить щороку. А що більше плодів на дереві, то більше у вас удачі!

Корінь базиліку відомий тим, що допомагає очистити себе і своє оточення, а також відвернути негативну енергію. А ще краще, якщо ви посадите рослину біля будинку й використовуватимете її для приготування їжі.

Лаванда. Не дивно, що ця заспокійлива рослина може поліпшити життя. Ясний розслаблений розум — ключ до досягнення успіху.

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Приголомшливі квіти півонії символізують багато різних речей, зокрема співчуття, романтику, багатство та удачу. Вибирайте яскраво-рожеві або червоні півонії, щоб привернути успіх.

Ехінацея, що стоїть на столі в букеті або висаджена у дворі, допоможе вам почуватися впевнено у своїх починаннях, оскільки квітка символізує силу і здоров'я.

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