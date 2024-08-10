Вдасться досягти мети, завдяки ентузіазму та куражу: гороскоп на тиждень з 12 по 18 серпня

Обережність в особистому житті, про яку попереджає сьогодні Анжела Перл, знадобиться представникам багатьох знаків зодіаку і на тижні з 12 по 18 серпня.

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Разом з тим, воля багатьох людей буде придушена зовнішніми обставинами, вважають астрологи українського астрологічного сайту.

За їхніми прогнозами, найпотужнішим та самим позитивним днем тижня буде 14 серпня, оскільки відбувається Великий вогняний трін між Овном, Стрільцем та Левом. Йдеться про пристрасну і творчу енергію, коли легко вдасться досягти якоїсь мети на одному ентузіазмі та хвацькому русі вперед (куражу).

Ймовірно, укладення якоїсь домовленості, зустріч доленосного типу чи якийсь особистий прорив. Пам’ятайте, вогненна енергія ніколи не дивиться в минуле. Якщо 14 серпня вам хочеться чогось, не ставте собі зайвих запитань. Дійте!

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У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести раптові зміни у фінансах, а також стресове спілкування або з інтимним підтекстом, або через кризу у стосунках.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести появу нового чоловіка, якесь важливе знайомство з покровителем, учителем чи рішення про подорож.

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У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається на знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Наприклад, вам знову може написати або зателефонувати якась людина. Або ви знову поїдете до того місця, де вже були.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, розпочинається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть «вилізти» якісь штрафні санкції, пов’язані з документами, спілкуванням та комунікаціями. Також у стосунках можуть нависнути «похмурі» нотки через почуття обов’язку, відповідальність чи тягар важких емоцій.

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Для кожного знаку зодіаку такі прогнози:

Овен

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні змусить серйозно зайнятися фінансами сім’ї, можливо, доведеться відстоювати свої особисті доходи. Може виникнути різке бажання взяти кредит.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може подарувати раптову поїздку чи зустріч. Ви можете познайомитися з людиною, яка стане вашим учителем або вплине на ваш духовний зріст.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається на знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. У вашому випадку може бути повернення до спілкування з кимось із коханих.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — ви можете увійти в суперечки з родичами, або до вас висунуть претензії щодо оформлення документів, дзвінків або складання угоди.

Телець

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці принесе конфлікт, швидше за все, ваш партнер виступить ініціатором. Ситуація може бути раптовою та різкою для вас.

У вівторок і середу, 13 і 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером наголосить на фінансах — ви зрозумієте, як підняти свої доходи, можливо якийсь чоловік вплине на зростання вашої самооцінки.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева, що може принести поїздку до батьків. Можливо, доведеться займатися документами на якусь власність.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, починається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть «вилізти» якісь непорозуміння з друзями. Або з якоюсь конкретною людиною, з чату чи якоїсь спільноти за інтересами. Це може бути пов’язане з вашими амбіціями із заробітків.

Близнюки

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану з вашим здоров’ям. Може знадобиться консультація лікаря, похід до когось для розкриття якоїсь таємниці. Також на роботі можуть бути раптові та незаплановані ситуації (перевірка податкової).

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести появу нового знайомства. Цей чоловік може бути пов’язаний з вашими друзями або спільнотою, де ви знаходитесь. У вас може загостритись спілкування.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Це може бути пов’язано зі спілкуванням з кимось із рідні, дзвінком з приводу документів.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — можуть початися посилення питань спілкування з керівництвом і перевіряючими органами. Якщо у вас свій бізнес, то на вас можуть накласти якусь санкцію чи стягнення, вимоги до чогось.

Рак

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану з вашою дитиною чи коханою. Також ймовірно раптове побачення.

У вівторок і середу, 13 і 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести таємну подію, яка вплине на вашу кар’єру. Зв’язок і співбесіда онлайн, а може ви наважитеся сплатити собі курс для того, щоб професійно ще більше вирости.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Це може бути пов’язане із спілкуванням щодо підвищення зарплати або доведеться оформлювати повернення грошей.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — можуть розпочатися вимоги щодо міграції або освітнього процесу. Якщо у вас спілкування з іноземними партнерами, з’являться якісь нові умови.

Лев

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану з питаннями сім’ї та кар’єри. Доведеться балансувати та шукати рішення, яке ви знайдете через ініціативу.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести знайомство, групове навчання, тренінг та побачення з людиною. Це темпераментний та яскравий чоловік.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Це може бути пов’язане з оформленням ваших квитків, документів або вам доведеться щось переробити у своїй зовнішності.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — можуть розпочатися якісь з’ясування стосунків із кимось, хто впливає на ваші фінанси чи вашу особисту трансформацію. Наприклад, хтось із друзів чи об’єктів симпатії висуватиме претензії. Також можливо, що доведеться змінити щось у структурі роботи в соціальних мережах.

Діва

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію під час поїздки або до вас раптово може вийти на контакт родичка чи емоційна подруга. Різкий дзвінок телефоном.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести подію, яка пов’язана з вашою кар’єрою та змінами у ній. Можливо, з’явиться людина, яка вплине на ваш статус у майбутньому. Також можуть статися події, пов’язані зі зміною місця проживання (купівля або продаж квартири — спілкування щодо цього).

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Це таємне спілкування, дзвінок від когось із минулого.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, починається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть розпочатися вимоги, пов’язані з вашим статусом та кар’єрою. Наприклад, нові завдання від керівника чи якісь справи, пов’язані з вашими юридичними домовленостями будь-якого напряму.

Терези

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану у Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану з фінансами. Доведеться витратитись на щось, але це викличе конфлікт.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести таємну подію, пов’язану з подорожжю чи поїздкою. У вас може з’явитися вчитель, який вплине на ваш розвиток. Також на контакт може вийти іноземна компанія.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Спілкування з кимось із друзів, яке дозволить вам зайнятися вашим особистим життям чи просуванням себе.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, розпочинається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть розпочатися вимоги щодо виконання роботи. Якісь завдання, пов’язані з вашою освітою та ймовірним відрядженням.

Скорпіон

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести якийсь конфлікт, можливо, у парі або з близькими людьми.

У вівторок і середу, 13 і 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести зустріч з лікарем, хірургом або коханцем. Загалом градус ваших переживань може збільшуватися, тому що планети заходять у зону вашої особистої трансформації та криза пов’язана з незворотністю змін.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається на знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Ймовірно, доведеться знову спілкуватися з керівником, переписуватися щодо посади і статусу.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, починається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть розпочатися кризові моменти, пов’язані з вашою дитиною, підготовкою до вагітності. Якщо ви самотні, то у вас може актуалізуватися особиста криза, пов’язана з відчуттям якоїсь непроглядної нудьги і неможливості жити так, як хочеться. Під час свята може статися криза, непорозуміння.

Стрілець

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану зі здоров’ям чи роботою. Наприклад, якесь емоційне напруження у спілкуванні з колегою. Особисті емоції можуть бити хвилею.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести зустріч, побачення, якийсь любовний сплеск. Також можливе підписання бізнес-контракту.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Це може бути спілкування з кимось із ваших любовних партнерів. Також ймовірно доведеться знову повернутися в спорт або до тих проблем особистого проекту, які у вас були.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — ймовірні конфлікти вдома, причому через дисциплінарні стягнення з боку старшого родича. Причому конфлікт може бути не у вас із ним, а у вашого партнера.

Козоріг

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, пов’язану з дитиною. Також ваш коханий може раптово щось вам запропонувати.

У вівторок і середу, 13 і 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести таємну подію, яка вплине на вашу роботу. Ймовірно, що вам запропонують підвищення зарплати чи посади. Або на роботі з’явиться колега, який вам стане подарунком долі.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. У вашому випадку це повернення до переговорів щодо кредиту та іпотеки. Також листування з інтимним партнером.

У суботу і неділю, 17 і 18 серпня, починається квадратура Юпітера в Близнюках і Сатурна в Рибах — можуть розпочатися вимоги щодо документів для роботи, якісь стягнення і доведеться довести, що ви маєте необхідний дозвіл або навичку.

Водолій

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, яка буде пов’язана зі справами дому та сім’ї. І ваш партнер допомагатиме вам розібратися з цим, хоча конфлікт неминучий — пристрасті кипітимуть.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести побачення, зустріч із якимсь чоловіком. Також у вашої дитини може бути важливий прорив у навчанні. Якщо ви планували піти на спорт, то ви знайдете людей, що надихають вас.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Ймовірно, будуть обговорення щодо ваших стосунків.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, починається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — можуть початися якісь проблеми у питаннях ваших дітей та витрат на них. Доведеться вкласти якусь суму. Якщо у вас немає дітей, то вимоги про вкладення може робити ваш візаві.

Риби

У понеділок, 12 серпня, Місяць у Скорпіоні в опозиції до Урану в Тельці може принести різку ситуацію, наприклад, рішення поїхати на відпочинок. Також може бути раптовий дзвінок від когось з рідні.

У вівторок та середу, 13 та 14 серпня, Марс у поєднанні з Юпітером може принести щось важливе та доленосне щодо вашого житла. Ви можете купити квартиру, переїхати до нового житла. Або у вас вдома з’явиться чоловік.

У четвер та п’ятницю, 15 та 16 серпня, Меркурій повертається у знак Лева та актуалізує те, що могло трапитися з вами в районі 25−26 липня. Ця подія буде пов’язана з роботою, наприклад, листування з приводу ваших завдань та якихось обов’язків.

У суботу та неділю, 17 та 18 серпня, починається квадратура Юпітера у Близнюках та Сатурна у Рибах — до вас можуть «викотити» вимоги, пов’язані з місцем проживання. Також ви самі можете увійти в суперечку з кимось з рідні.

Нагадаємо, астрологиня Анжела Перл також склала гороскоп на серпень 2024 року для всіх знаків зодіаку.

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