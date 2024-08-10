«Присвятив службі 15 років»: від ракетного удару по Костянтинівці загинув поліцейський

Інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли окупанти вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки. На жаль, правоохоронець отримав смертельне поранення. Про це повідомляє Нацполіція.

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Як зазначають колеги, лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. А ще запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям.

«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», — сповістили в Нацполіції.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська двічі атакували Костянтинівку. Внаслідок ударів 14 людей загинули, серед них двоє дітей. Ще 43 особи поранені.

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