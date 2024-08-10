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Події

«Присвятив службі 15 років»: від ракетного удару по Костянтинівці загинув поліцейський

11:19 11 серпня 2024
Максим Кислюк

Інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли окупанти вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки. На жаль, правоохоронець отримав смертельне поранення. Про це повідомляє Нацполіція.

Як зазначають колеги, лейтенант поліції служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя. А ще запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям.

«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», — сповістили в Нацполіції.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська двічі атакували Костянтинівку. Внаслідок ударів 14 людей загинули, серед них двоє дітей. Ще 43 особи поранені.

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