На окупованих землях України примусово створюють молодіжні загони: що відбувається

кремль на тимчасово окупованих територіях України розпочав чергову пропагандистську акцію. Тут створюють молодіжні загони, після чого їх відправлять на територію Курської області. «Добровольців» пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим жителям Курської області, повідомляє Центр національного спротиву.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, колаборант та керівник регіональної організації «молода республіка» сергій добровольський заявив, що з окупованої частини Донеччини у рф відправлять щонайменше сотню молодих людей. Але зрадник додав, що план виконати поки що не вдається.

Центр національного спротиву вчергове довів, що злочини російських окупантів та їх колаборантів не прикрити жодною пропагандою.

Нагадаємо, що плани залучення до війни дітей та молоді у рф існують вже досить давно, за прикладом нацистів та гітлерюгенду.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook