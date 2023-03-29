Без документів та з історіями про «нацистів»: Лубинець розповів про «зросійщення» викрадених в Україні дітей

Внаслідок російської агресії тисячі українських дітей насильно були вивезені до росії. Декого з них віддавали на усиновлення до російських родин, змушували забути батьківщину та рідну мову, ставати росіянами.

Примусова депортація — один з багатьох воєнних злочинів, скоєних російською армією на території України. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець.

Омбудсмен вважає, що для України примусова депортація українських дітей має сильну емоційну складову. Те, що роблять російські загарбники з українцями на окупованих територіях, можна вважати геноцидом.

Так, путін після вторгнення законодавчо полегшив процедуру усиновлення, що є ознакою воєнного злочину. Ще одним російським законом усіх дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України та не досягли 14-річного віку, визнали «росіянами».

«Це пряма ознака військового злочину, яка взагалі має трактуватися як геноцид. Адже примусове переміщення дітей з однієї етногрупи до іншої називається геноцидом», — зазначає Лубинець.

Російська чиновниця львова-білова зізналася, що усиновила двох українських дітей. Вона також скоїла злочин, підтвердивши порушення конвенції 1948 року, зазначив омбудсмен.

Лубенець розповів, що всі випадки повернення дітей до України індивідуальні. Це багаторівнева робота, де часто є активна перешкода процесу з боку росії.

За словами омбудсмена, у дітей, яких вивезли до росії, забирають документи українського зразка, свідоцтво про народження, видають документи російського зразка. Дітям прямо забороняють використовувати українську мову та називатись українцями.

Дітям розповідають, що «такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує».

Їм говорять, що вони завжди були росіянами, їхня рідна мова — російська. Їх змушують вивчати російську мову, записуватися в «юнармію». Закликають вважати себе патріотами росії та готуватися «воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України», яких «потрібно знищити і всю територію приєднати до росії».

Нагадаємо, документально підтверджено близько 13 тисяч випадків депортації українських дітей до різних частин російської федерації. Близько 100 таких дітей вдалося повернути до родин за допомогою правозахисних організацій.

Президент Зеленський упевнений, що геноцидна політика росії проти нашого народу обов'язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив та реалізує таку політику.

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