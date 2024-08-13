Чотири удари ножем у спину: під Києвом упіймали ґвалтівника, який намагався вбити свою жертву

Під Києвом, де раніше був викритий педофіл — дідусь, який гвалтував свою 13-річну онуку, поліцейські затримали чоловіка, який вчинив сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною та намагався вбити її.

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Як повідомляють в поліції Київщини, до Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що на узбіччі дороги ними була знайдена скривавлена дівчина.

Правоохоронці встановили, що НП сталася увечорі 9 серпня в одній із громад Фастівщини. На 17-річну дівчину, яка поверталася додому, напав чоловік, схопив її, одягнув на руку кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував.

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Дівчина намагалася втекти, однак нападник дістав із сумки ножа і завдав їй до чотирьох ударів у спину. Постраждалій вдалося вибігти на автодорогу, де її і помітили водії.

«Зловмисник спершу зґвалтував потерпілу, а потім намагався вбити. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Слідчі, під процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — додали в поліції.

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Нагадаємо, що рік тому на Київщині затримали офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. Правоохоронець, який перевівся під Київ з Луганщини, неодноразово і неприроднім способом гвалтував подругу пасербиці.

Фото поліції

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