Допоміг щоденник жертви: під Києвом упіймали педофіла, який ґвалтував власну онуку (фото, відео)

На Київщині, де нещодавно за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки затримали 45-річного дільничного офіцера поліції, викрито ще одного педофіла — чоловік гвалтував свою 13-річну онуку.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, 57-річний чоловік змушував дитину вступати у статевий зв`язок.

«Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Фото поліції

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, підозрюваний є опікуном своєї онуки. Перебуваючи вдома, він, користуючись перевагою у фізичній силі, зґвалтував її. Потерпіла звернулася до правоохоронців.

Фото прокуратури

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Хмельниччині 12 років тюрми отримав чоловік, який згвалтував малолітню доньку та розбещував власних дітей.

Фото поліції

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