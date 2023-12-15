На Сумщині 13-річна дівчинка народила від власного батька: голова родини виявився ґвалтівником-педофілом

Нещодавно на Київщині правоохоронці затримали педофіла, який згвалтував 9-річну доньку, а на Сумщині — чоловіка, якого підозрюють в систематичному ґвалтуванні доньки, яка народила від нього дитину

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Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області повідомили про підозру 39-річному чоловіку, якому суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

«У березні цього року чоловік зґвалтував свою доньку, якій на той час було 13 років. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії. Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалось тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. А 12 грудня дівчинка за місцем свого проживання народила дитину, відтак її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком. Зараз породілля з немовлям знаходиться у медичному закладі», — йдеться у повідомленні.

За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

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Нагадаємо, що в Україні сформовано реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті. До нього увійшли також дані й тих, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку. Наразі в реєстрі містяться дані близько 600 злочинців.

Фото Pixabay

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