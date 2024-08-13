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«Зброя США має бути використана по максимуму»: американські сенатори про зняття усіх обмежень з України

13:19 15 серпня 2024
снаряди

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем та його колега від демократів Річард Блюменталь виступають, щоб адміністрація президента США зняла для України всі обмеження на використання американської зброї по території рф. Про це вони заявили під час візиту до Києва, пише news.liga.net.

«Я б дозволив українцям використовувати зброю таким чином, щоб це стало реальністю для росії. Далекобійна артилерія допомогла Україні перейти у наступ та відкинути росію. Те саме має відбутися з винищувачами F-16, — вважає Грем. — Обмеження на використання зброї мають бути зняті. Що буде, якщо росіяни продовжать спроби знищити Україну? Зброя, яку ми надали, має бути використана по максимуму для того, щоб зберегти демократичну Україну від цього вторгнення».

Його колега з Демократичної партії Річард Блюменталь підтримав вищесказане.

«Ми не можемо давати їм зброю, а потім говорити, що її не можна використовувати повною мірою», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримує рішення уряду ФРН дозволити Україні використовувати озброєння, поставлене Німеччиною, проти військових цілей у росії.

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