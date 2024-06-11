США зняли заборону на постачання обладнання військовому підрозділу «Азов»

Адміністрація Байдена дозволила бійцям «Азову» використовувати американську зброю, заявив Державний департамент, знявши заборону, введену кілька років тому на тлі занепокоєння у Вашингтоні з приводу походження бригади.

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Тепер бригада, яка у 2015 році увійшло до складу Національної гвардії України, матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ. Про цю зміну політики було оголошено в той час, коли Київ розпочинає літній бойовий сезон і стикається з посиленим російським тиском на об'єкти на сході України та енергетичну інфраструктуру країни, пише Washington Post.

«Після ретельної перевірки 12-та бригада спеціального призначення „Азов“ пройшла перевірку за законом Ліхі, яку проводив Державний департамент США», — йдеться в заяві відомства. «Закон Ліхі» забороняє надавати військову допомогу іноземним підрозділам, які, за наявними даними, вчинили серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі (штат Вірджинія), який був автором цього закону.

Скасування заборони було головним пріоритетом для українських чиновників, які кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час захисту «Азовсталі» у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання. Членам бригади також забороняли відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

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Минулого року «Азов» розпочав інтенсивну рекрутингову кампанію по всій країні, яка принесла понад 5 000 нових бійців приблизно за два місяці. Серед тих, хто проводив співбесіди та тренував новобранців, були ветерани «Азовсталі».

Пресслужба «Азову» повідомила 11 червня, що співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

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«Це стало результатом тривалої та копіткої роботи, яку військовослужбовці «Азову» систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару.

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Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність «Азову», але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади", — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялася думка легендарного командира «АЗОВУ» Дениса Прокопенко («Редіса»): «Як довго триватиме ця війна? Рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив».

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