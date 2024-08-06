Шанс знищити десятки Су-34 на російських аеродромах втрачено: у ЗМІ назвали причину

Шанс знищити десятки літаків Су-34 країни-агресорки росії Україна втратила через позицію Америки. Зокрема, США заборонили застосовувати далекобійну зброю по російській території. Про це пише видання Forbes.

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«Рідкісна можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ трапилася цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС росії припаркував десятки Су-34 із приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні рф за 100 миль від кордону з Україною», — йдеться у дописі.

У Forbes пояснили, що атаками на аеродроми українські військові намагаються припинити російську кампанію із закидування України КАБами. У виданні пишуть, що на початку цього літа українські військові мали можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі, яка забезпечує удари по Україні цими бомбами.

Як зазначає Forbes, Воронеж-Мальшево — досить добре захищена база, тому українське командування попросило у США дозволу вдарити по ній ракетами ATACMS, які практично неможливо перехопити силами ППО. Але адміністрація президента Джо Байдена відповіла категоричною відмовою.

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Командування армії країни-агресорки рф, спостерігаючи за переговорами Києва і Вашингтона щодо застосування ATACMS, ухвалило рідкісне для них випереджувальне рішення і запустило процес передислокації Су-34 з авіабази Мальшево та з інших прикордонних аеродромів.

«У період з другої половини червня до середини липня російські війська перемістили левову частку цінного військового майна подалі від прикордонної зони з Україною», — процитували у Forbes українську аналітичну групу Frontelligence Insight.

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У виданні зазначили, що сьогодні багато Су-34 знаходяться на базах за сотні миль від кордону з Україною. І вони є невразливими для українських безпілотників та ATACMS, наданих українським військовим.

Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на удари за допомогою ATACMS по російських базах, може бути надто пізно, вважають у Forbes.

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«Сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони вразливі для невеликої частини українських дронів — найдальші моделі літають на відстані понад 1,6 тисячі км. Але вони захищені від більшості українських БПЛА, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише трохи більш як 300 км. Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на нальоти ATACMS на російські бази, може бути вже занадто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко», — підсумували в Forbes.

Відповідно, ЗСУ посилили атаки на інші найбільш вразливі російські аеродроми — використовуючи виключно боєприпаси українського виробництва. Так, 3 серпня українські безпілотники завдали удару по авіабазі Морозовськ у Ростовській області рф — це приблизно за 320 км від лінії фронту.

За даними української розвідки, внаслідок нальоту було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 ВПС росії, пошкоджено ще два Су-34 і спалено склад боєприпасів.

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