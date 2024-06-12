Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який нещодавно заявив, що «Україна абсолютно може перемогти», підтримує рішення уряду ФРН дозволити Україні використовувати озброєння, поставлене Німеччиною, проти військових цілей у росії. В інтерв'ю німецькому інформаційному агентству він сказав, що Україна має право на самозахист і тепер має більше можливостей захиститися від нападників. Це включає право атакувати законні військові цілі в росії. Столтенберг прокоментував це в кулуарах зустрічі східних держав НАТО в Ризі, Латвія, пише t-online.

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Кілька держав, у тому числі Німеччина та США, нещодавно дали Україні дозвіл використовувати поставлену ними зброю проти цілей на території росії, щоб запобігти нападам звідти на Україну. На запитання, чи використовувала Україна вже західну зброю для цієї мети, Столтенберг відповів, що не може вдаватися в оперативні подробиці. Але в цілому він підтримує послаблення обмежень, оскільки це полегшило Україні захист права на самозахист.

«Має сенс дозволити Україні використовувати цю зброю, особливо проти військових цілей поблизу України, — сказав Столтенберг. — Це загарбницька війна, вони захищаються. Захищатися — це не ескалація».

Нагадаємо, днями США зняли заборону на постачання озброєння військовому підрозділу «Азов».

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