Дуже розумні: вчені виявили, що коні можуть планувати наперед і мислити стратегічно

Не так давно «ФАКТИ» розповідали, що компанія Ілона Маска показала мавпу, яка грає у відеоігри «силою думки». Дев'ятирічній макаці на прізвисько Пейджер вживили в мозок мікрочіп. А ось новина про когнитивні здібності коней — і без жодного втручання людини. Про дослідження, які провели вчені-конярі, пише The Guardian.

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Відповідно до дослідження Університету Ноттінгема, яке проаналізувало реакцію тварин на гру з винагородою, коні мають здатність думати та планувати наперед і вони набагато розумніші, ніж вважали вчені раніше. Коні спритно адаптували свій підхід до гри, щоб отримати якомога більше ласощів, докладаючи при цьому найменших зусиль.

«Раніше дослідження показували, що коні просто реагують на подразники в даний момент, вони не думають наперед і не планують свої дії, тоді як наше дослідження показує, що вони усвідомлюють наслідки та результати своїх дій», — сказала провідний дослідник Луїза Еванс.

У грі брали участь 20 коней, яких спочатку нагороджували частуванням лише за те, що вони торкнулися картки носом. На другому етапі дослідники почали вмикати «стоп-сигнал». Коням давали перекус лише в тому випадку, якщо вони торкалися картки, коли світлофор не горів. Спочатку вони ігнорували світло і продовжували без розбору торкатися картки, незалежно від того, світилося світло чи ні. Але коли на третьому етапі дослідники запровадили покарання за торкання картки під час увімкненого стоп-сигналу — 10-секундний тайм-аут, протягом якого коні взагалі не могли грати — команда виявила, що відбулося раптове та дуже значне зниження помилок всіх коней-учасників гри. Коні почали правильно торкатися картки лише в потрібний момент, щоб отримати частування.

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«Того тайм-ауту було достатньо, щоб негайно отримати від них той результат, який ми хотіли, — сказала Еванс. — Цього було достатньо, щоб коні вирішили: «Добре, давайте просто гратимемо за правилами».

Миттєва зміна стратегії таким чином вказує на те, що коні мають вищий рівень когнітивних здібностей, ніж вважалося раніше. Це свідчить про те, що замість того, щоб не зрозуміти принципи гри, коні розуміли правила весь час, але не бачили потреби приділяти їм велику увагу на другому етапі.

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Така поведінка вимагає від коня думати про майбутнє, кажуть дослідники, і є дуже цілеспрямованою, при цьому коні повинні зосередитися на тому, чого вони хочуть досягти, і кроках, які вони повинні зробити для цього.

Вчені сподіваються, що революційне дослідження допоможе покращити добробут коней. Крім того, вони показали, що під час тренувань вам справді не потрібно використовувати аверсивні методи чи щось занадто суворе, щоб досягти дійсно хороших результатів від коней".

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Раніше повідомлялося про те, що вчені вилікували мавп із хронічним алкоголізмом і що це дасть людству.

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