Вчені вилікували мавп із хронічним алкоголізмом: що це дасть людству

Для людей з важкими розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю, нові можливості генної терапії можуть призвести до ефективного лікування, яке включатиме хімічне відновлення балансу в ділянці мозку, пов'язаній із залежністю, пише Health day.

«Лише тільки від алкоголю в США помирає понад 100 000 людей на рік, — каже доктор Такер Вудс, заступник медичного директора Lenox Health Greenwich Village в Нью-Йорку, який не брав участі в дослідженні. — І просто подумайте про вплив на сім'ї, в яких є залежна людина. Це впливає не лише на пацієнта, але й на його родину та друзів. Тож якщо це спрацює на людях, це може потенційно змінити правила гри, якщо вдасться виправити цей „викрадений“ шлях задоволення/винагороди в мозку». Алкоголізм — така біда, яка не оминає й зіркові родини.

Для дослідження команда Орегонського університету здоров'я і науки в Портленді випробувала форму генної терапії, яка використовується для лікування хвороби Паркінсона, з метою перезавантаження дофамінових шляхів винагороди у мавп після того, як вони добровільно і багато пили алкоголю. Вчені ввели ген під назвою гліальний нейротрофічний фактор у ділянку мозку, де міститься дофамін, чотирьом мавпам за допомогою хірургічної операції на головному мозку, яка називається «краніотомія». І вчені виявили, що цей ген ефективно перезавантажує шляхи винагороди в мозку мавп. Порівняно з контрольною групою, споживання алкоголю у мавп, які пройшли процедуру, знизилося більш ніж на 90%.

«Великою проблемою в лікуванні розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю, є повернення до вживання алкоголю після досягнення абстиненції. Саме на це ми і хотіли звернути увагу, — говорить старший співавтор дослідження доктор Кетлін Грант, професор і керівник відділу неврології в Орегонському національному дослідницькому центрі приматів OHSU. — Це перша демонстрація на мавпах того, що це конституційно активне збільшення дофаміну може фактично знизити рівень споживання алкоголю майже до нуля. Отже, ми робимо висновок, що це, ймовірно, дійсно життєздатна ціль».

Вона зазначила, що цей варіант лікування буде призначений для особливо серйозних випадків алкогольної залежності.

«Це незворотнє лікування. Отже, воно буде доречним лише у найважчих випадках, які вже показали, що інші терапевтичні підходи не є ефективними для хронічних алкоголіків», — пояснила Кетлін Грант.

Вона сподівається, що після додаткових раундів тестування дослідження її команди врешті-решт призведе до створення нового ефективного методу лікування важкої алкогольної залежності, а можливо, й інших видів залежностей.

«Проте, ми хочемо бути дуже обережними, не перебільшуючи і не узагальнюючи інші види залежності», — зазначила вона.

Раніше «ФАКТИ» публікували зізнання колишньої Володимира Кличка про алкоголь, наркотики та операції зі зменшення грудей: «Я не готова була кинути пити».

95

Читайте нас у Facebook та Instagram