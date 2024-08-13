На Сумщині любителя путіна та «руськоо міра» засудили до… прочитання «Кобзаря» Шевченка

На Сумщині, де нещодавно оголосили евакуацію населення з деяких населених пунктів, чоловік було засуджено за проросійську позицію. Він отримав покарання у виді позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки та додатково на нього покладено обов`язок прочитати збірник поезії Т.Г. Шевченка «Кобзар». Про це пише липоводолинська газета «Наш край».

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Чоловік проживає у селищі Липова Долина. Чи читатиме чоловік «Кобзаря», — це, за рішенням суду, має проконтролювати уповноважений орган з питань пробації.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ця проросійськи налаштована особа підтримувала агресивну політику російської федерації та звинувачувала українську владу в розв`язанні та ескалації конфлікту між Україною та російською федерацією. Свою позицію він озвучував співрозмовникам, вихваляв особу президента росії.

Результати судової лінгвістичної експертизи показали, що у висловлюваннях чоловіка дійсно містилися глорифікація президента російської федерації; виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

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Підсудний визнав свою провину та покаявся у вчиненому, заявивши, що у зв`язку з конфліктами із сусідами та односельцями на зло їм казав неправдиві, необдумані речі, що він є проукраїнськи налаштованим, запевнив у недопущенні подібного.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно правоохоронці викрили колаборантів, які заперечували збройну агресію та підтримували армію рф.

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