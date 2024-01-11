Заперечували збройну агресію та підтримували армію рф: повідомлено про підозру п’ятьом колаборантам

В Україні правоохоронці продовжують викривати зрадників та колаборантів, які виправдовують збройну агресію рф проти України та працюють на ворога.

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За інформацією Офісу генпрокурора, днями повідомлено про підозру п’ятьом громадянам у колабораційній діяльності.

За даними слідства, двоє підозрюваних — мешканці Павлоградського району розміщували на власних сторінках у забороненій соцмережі дописи антиукраїнського спрямування. В них глорифікували представників збройних формувань рф, серед яких — найманці терористичної організації пвк «вагнер».

Ще один підозрюваний мешканець м. Кам’янське публічно заперечував збройну агресію проти України та закликав до співпраці з ворогом.

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Також викрито жителя м. Кривий Ріг, який залишав коментарі у чаті проросійської спільноти з підтримкою вторгнення рф на територію нашої держави.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

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П’ятий підозрюваний — житель столиці, використовуючи власний акаунт у соцмережі Facebook під псевдонімом «Володимир Великий», поширював матеріали на підтримку країни-агресора та виправдовував збройну агресію рф проти України. Також глорифікував осіб, які її здійснювали. Крім того, розміщував пости, в яких принижував та негативно представляв представників органів державної влади та Збройних Сил України.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання підозрюваного мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Нагадаємо, днями старосту з Херсонщини, яка добровільно пішла на співпрацю з росіянами, засудили до 15 років в’язниці.

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