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Україна

З громад, що межують з Курською областю, евакуюють населення

21:19 7 серпня 2024
Суджа

На фоні подій у Курській області росії на Сумщині оголосили про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів у 5-ти прикордонних з росією громадах Сумського району. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

«Я тільки що підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації з 23 населених пунктів у 5 громадах Сумського району. В дію вступає з моменту підписання», — повідомив він.

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За словами Артюха, мова йде про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.

Зокрема обов’язкова евакуація стосується Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської громад Сумського району, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога.

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«Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині», — повідомив Артюх.

Зазначимо, що громади Сумського району, з яких проводитимуть евакуацію, межують з Курською областю, де останніми днями тривають бої, а російські пропагандисти волають про захоплення деяких населених пунктів.

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