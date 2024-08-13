Пенсійний фонд не сплатив лікарняний лист: у ПФУ назвали сім помилок, які можуть бути причиною

Для отримання від Пенсійного фонду України фінансування на оплату лікарняних роботодавцю необхідно подати заяву-розрахунок в електронному вигляді, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам. Заяву-розрахунок може бути відхилено з причини наявності в ній помилок. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Так, в електронних заявах-розрахунках найчастіше зустрічаються такі помилки:

- страховий стаж не відповідає загальному стажу, вказаному в заяві-розрахунку;

- невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;

- відсутнє обмеження визначеної на загальних підставах суми страхової виплати в розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж;

- відсутній запис дати направлення на МСЕК;

- призначення страхових виплат одночасно за основним місцем роботи та за сумісництвом;

- неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками) номер рахунку, МФО банку;

- не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (у разі наявності).

«У заявах-розрахунках зі статусом „Не прийнято“ причина відхилення відображається у вигляді коментаря (в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua). Найпоширеніші помилки в електронних заявах-розрахунках за паперовими лікарняними стосуються даних, що вводяться відповідальними особами вручну: це стосується як реквізитів самого листка непрацездатності, так і інформації про застраховану особу. При цьому для документального підтвердження скановані копії паперових листків непрацездатності прикріплюються до електронної заяви-розрахунку. Для своєчасного отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності потрібно уважно перевіряти всі реквізити та реєстраційні дані», — повідомили в ПФУ.

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