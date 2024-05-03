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Здоров'я та медицина

Електронні рецепти теж мають термін «придатності»: українцям нагадали, коли потрібно поквапитися із придбанням ліків

18:30 3 травня 2024
Електронні рецепти

В Україні електронні рецепти на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації діють протягом певного терміну. В Міністерстві охорони здоров’я нагадали, скільки часу діє е-рецепт на «Доступні ліки»:

- 30 календарних днів — на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;

- 30 календарних днів — на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

- 30 календарних днів — на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);

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- 10 днів — на наркотичні лікарські засоби.

«Нагадуємо, що термін дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 днів», — повідомили в міністерстві.

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Як писали «ФАКТИ», українцям із симптомами ковіду чи грипу знову дозволили відкривати лікарняні листи дистанційно.

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