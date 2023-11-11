Українцям із ознаками ковіда чи грипу знову дозволили відкривати лікарняні листи дистанційно

В Україні на період дії воєнного стану повертається можливість пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ, захворюваність на які почала останнім часом зростати, відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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Там нагадали, що в цей період для мінімізації контактів була встановлена норма, що дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв’язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів. Беручи їх до уваги, лікар мав право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (лікарняний) на період до 5 календарних днів.

«Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

«Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт. Нагадаємо, що навіть перший електронний рецепт відтепер можна отримати без особистого прийому. При цьому ж у разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря. МОЗ впроваджує зміни для спрощення взаємодії пацієнта з лікарем і мінімізації проявів самолікування», — йдеться у повідомленні міністерства.

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Раніше «ФАКТИ» писали, кому з українців лікарняний лист сплатять у розмірі 100 відсотків середньої зарплати, а також про те, чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем-ФОП.

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