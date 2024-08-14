Почали надходити штрафи за неоновлення даних у ТЦК: що робити і що буде за несплату

Оновлення даних у ТЦК є частиною військового обов'язку громадян України, особливо важливого в умовах російської агресії, що триває. 16 липня 2024 року завершився термін, коли військовозобов'язані громадяни мали оновити свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тим, хто не встиг це зробити, загрожують штрафи.

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Якщо людина згодна зі штрафом, вона повинна його сплатити сплатити протягом 15 днів. У разі несплати штрафу протягом цього терміну сума подвоюється, а справа передається до виконавчої служби, нагадує ТСН.UA.

Тому багато чоловіків самі зацікавлені у тому, щоб дізнатись про існування виписаного штрафу. Існує кілька способів перевірити наявність штрафу від ТЦК. Найпростіший — особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, де нададуть інформацію про наявність штрафу, його розмір і причину.

Також можна перевірити через мобільний застосунок «Дія» в розділі «Послуги», обравши «Виконавчі провадження».

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Також ТЦК може надіслати інформацію про штраф листом поштою.

Ще один варіант — перевірити через сервіс «Опендатабот», ввівши на сайті ім'я і дату народження.

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Варто зазначити, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Це можна зробити онлайн.

Для цього на сайті АСВП потрібно ввести такі дані:

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прізвище, ім'я, по батькові боржника;

число, місяць, рік народження боржника;

прізвище, ім'я, по батькові стягувача, якщо наявні;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Що робити, якщо прийшов штраф за неоновлення даних

Якщо ви отримали постанову про накладення штрафу, насамперед уважно ознайомтеся з нею. У разі незгоди зі штрафом ви маєте право оскаржити його протягом 10 днів від моменту отримання постанови.

Виконавча служба може накласти арешт на рахунки, електронні гаманці та деяке майно боржника. Однак якщо сума штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, арешт і подальший продаж житла або земельної ділянки для погашення суми штрафу не здійснюється.

Яка сума штрафу за неоновлення даних у ТЦК

Згідно з законом, розмір штрафу за неоновлення даних у ТЦК для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових і юридичних осіб штраф більший -- від 34 000 до 59 000 гривень.

Окрім фінансового покарання, особа може бути позбавлена права керувати автомобілем. У разі подальшого ухилення від оновлення даних після сплати штрафу особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтями 336 або 337 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або виправних робіт до двох років.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» виклали докладний алгоритм дій ТЦК, які планують обмежити доступ ухилянта до кермування автівкою.



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