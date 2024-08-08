Маєте трохи часу: нардеп розповів, коли чоловікам почнуть надходити штрафи за неоновлення даних

Чоловіки призовного віку, які до 16 липня не оновили військово-облікові дані й фактично порушили правила військового обліку, понесуть покарання, спочатку у вигляді штрафу.

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Але штрафи будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр «Оберіг», а на це теж потрібен час. Про це нардеп Олександр Федієнко розповів в етері «Еспресо».

«Раджу громадянам України виконувати вимоги чинного законодавства. У законодавстві чітко вказано, що протягом двох місяців потрібно було звернутись до ТЦК. Тому кожен військовозобовʼязаний громадянин України мав це зробити, а не чекати до останніх днів. Я розумію, що багато хто не хоче бути мобілізованим, але потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни. Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня», — зазначив Федієнко.

Він пояснив, що штрафи будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр «Оберіг», до якого вносяться усі оновлені військово-облікові дані українців.

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Нардеп наголосив, що чоловіків не штрафуватимуть за відсутність паперового військово-облікового документа, якщо вони мають його електронну версію у застосунку «Резерв+».

«Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша річ, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ із застосунку „Резерв+“ прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа», — додав Олександр Федієнко.

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Зазначимо, що щонайменше 34 справи з оскарження українцями штрафів від ТЦК розглянули українські суди від моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи.

Ми розповідали, яку компетенцію мають співробітники ТЦК та що вони можуть застосовувати до порушників мобілізаційного законодавства.

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