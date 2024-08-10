Липень 2024-го став найсмертоноснішим для мирних українців за останні два роки: в ООН назвали страшні цифри

У цьому липні в Україні внаслідок ракетних та бомбових атак загинули щонайменше 219 цивільних осіб і 1018 отримали поранення. Такі страшні цифри роблять цей місяць найсмертоноснішим для цивільного населення з жовтня 2022 року. Висока кількість жертв у липні продовжує тенденцію до збільшення загиблих серед цивільного населення, яка спостерігається з березня 2024 року, йдеться у звіті ООН.

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«Масштабна атака російських збройних сил, розпочата 8 липня по всій Україні, призвела до загибелі щонайменше 43 цивільних осіб, у тому числі 5 дітей, та поранення 147 осіб, у тому числі 7 дітей, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Київській області. Одна ракета під час обстрілу 8 липня також влучила в лікарняний комплекс у Києві, повністю зруйнувавши токсикологічне відділення Національної дитячої лікарні „Охматдит“ і значно пошкодивши Центр дитячої кардіології та кардіохірургії», — говориться в документі.

У червні та липні найбільш інтенсивні наступальні військові операції російських збройних сил перемістилися з півночі Харківської області до Донецької області.

«Як наслідок, кількість підтверджених жертв серед цивільного населення в Донецькій області зросла зі 125 загиблих або поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року», — зазначається в доповіді.

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Переважна більшість жертв серед цивільного населення (90%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (86%), як і раніше, сталися на території, підконтрольній уряду України.

Нагадаємо, 9 серпня окупанти завдали удару по супермаркету в Костянтинівці, а 10 серпня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області. Багато жертв і поранених.

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