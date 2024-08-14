«Наче дід-алкаш»: Потап налякав шанувальників різкою зміною зовнішності

Популярний репер та продюсер Потап, через якого Настя Каменських гірко розплакалась на сцені, продовжує шокувати своїми «жартами» знайомих і шанувальників, не розуміючи, що іноді вони здаються багатьом досить «дивними».

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Так, у соціальній мережі артист поділився начебто радісною новиною про те, що пісні гурту «MOЗGI» та Насті Каменських, до написання яких він «приклав руку», потрапили до чартів Японії та Китаю.

Проілюструвати цей пост Олексій вирішив за допомогою фото, на якому зображений він сам, його дружина NK та виконавець домініканського походження Atomic Otro Way. Але просто поставити знімок реперу здалося чимось тривіальним, і він почав «гратись» з фільтрами, через що став не схожим сам на себе.

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Але замість того, щоб оцінити «гумор» Потапенка, шанувальники почали хвилюватися: чи не трапилось чого з виконавцем — адже він помітно погладшав та посивів, і має вигляд справжнього діда.

«Матко рідна, а що сталось з тим вуйком Потапом?», «Не вгадала Потапа, наче дід-алкаш», «І хто з них Потап», «Що то за дід стоїть?», «Потап постарів!» — пишуть стурбовані шанувальники.

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Певно, ніхто з них і не здогадується, що це такий своєрідний «гумор» артиста. Який не розуміє, що коли людині за 40, то від неї чекають не «приколів», а серйозних вчинків.

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Але Потапа критикують не тільки за його невдалі жарти. Найбільш критики реперу дісталося за його втечу з України під час війни.

https://fakty.ua/441 140-budut-rasskazyvat-kak-skitalis-i-tyazhelo-rabotali-lider-gruppy-quot-tik-quot-bronyuk-o-buducshem-potapa-yamy-i-dorna

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