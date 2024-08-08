Через те, що Потап блукає дворами Барселони? Дружина репера NK гірко розплакалась на концерті

Опублікувавши в соціальній мережі пост, який прокоментували всього кілька людей, репер-менеджер Потап, схоже, вирішив взяти тайм-аут для обдумування подальших кроків.

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В той же час його дружина Анастасія не припиняє бурхливої діяльності: сьогодні в фан-групі співачки з'явився фрагмент одного з її концертів, на якому співачка зі сцени процитувала рядки з пісні «Я — Україна», яка також відома як «Птахи»:

Відбудуємо все, повернуться

Із далеких країв всі птахи,

Очі твої мені посміхнуться,

Засміються ще знов дітлахи!

Сильна нація, вільна, єдина,

Мирне небо, щасливе життя.

Ми є всі твої, ми — родина,

І нехай буде так! Буде так!

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При цьому на словах про повернення птахів жінка гірко заплакала — звичайно, не відомо, чи подумала вона про свого «птаха», який нудьгує в Іспанії, чи про щось інше, але вийшло дуже правдиво і чуттєво.

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Також Настя подякувала українським воїнам-оборонцям.

А ось як виконував пісню «Птахи» колишній соліст Запорізької опери, який втратив на війні ногу, і присвятив свій виступ воїнам-побратимам, які відлетіли у інші світи і тримають своїми крилами небо.

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Тому цілком можливо, що якщо Потапа колись і пустять назад в Україну, то лише завдяки його дружині.

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