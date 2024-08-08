Через те, що Потап блукає дворами Барселони? Дружина репера NK гірко розплакалась на концерті
Опублікувавши в соціальній мережі пост, який прокоментували всього кілька людей, репер-менеджер Потап, схоже, вирішив взяти тайм-аут для обдумування подальших кроків.
В той же час його дружина Анастасія не припиняє бурхливої діяльності: сьогодні в фан-групі співачки з'явився фрагмент одного з її концертів, на якому співачка зі сцени процитувала рядки з пісні «Я — Україна», яка також відома як «Птахи»:
Відбудуємо все, повернуться
Із далеких країв всі птахи,
Очі твої мені посміхнуться,
Засміються ще знов дітлахи!
Сильна нація, вільна, єдина,
Мирне небо, щасливе життя.
Ми є всі твої, ми — родина,
І нехай буде так! Буде так!
При цьому на словах про повернення птахів жінка гірко заплакала — звичайно, не відомо, чи подумала вона про свого «птаха», який нудьгує в Іспанії, чи про щось інше, але вийшло дуже правдиво і чуттєво.
Також Настя подякувала українським воїнам-оборонцям.
А ось як виконував пісню «Птахи» колишній соліст Запорізької опери, який втратив на війні ногу, і присвятив свій виступ воїнам-побратимам, які відлетіли у інші світи і тримають своїми крилами небо.
Тому цілком можливо, що якщо Потапа колись і пустять назад в Україну, то лише завдяки його дружині.123
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