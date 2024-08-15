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Суспільство та люди

«Боляче мені»: Арсеній Яценюк повідомив про трагедію в сім'ї

12:31 15 серпня 2024
Арсеній Яценюк з сестрою Аліною

Навесні цього року сталося горе в родині української акторки та телеведучої Тали Калатай — помер її батько, а напередодні про смерть близької людини повідомив колишній прем'єр-міністр України Арсений Яценюк — не стало його сестри Аліни.

«Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ. Вона достойно прожила свої 56 років і останні шість із них билася проти жахливого раку. Не здавалась до останньої хвилини. По собі Аліна залишила двох чудових дітей — Улянку та Джеймса. Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро. Царство Небесне!» — написав на своїй сторінці у соцмережах Яценюк.

Аліна Яценюк (Стіл) багато років жила у США — у Санта-Барбарі (Каліфорнія). На її сторінці у соцмережах вказано, що жінка працювала в агенціях з нерухомості.

Чотири роки тому, у липні 2020 року, помер їхній з Арсенієм Яценюком батько, який не дожив до 79 років пітора місяці.

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Раніше про смерть своєї бабусі повідомляла українська співачка Ірина Федишин.

Фото з сторінки Арсенія Яценюка

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