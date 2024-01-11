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Шоу-бізнес

В сім’ї Ірини Федишин сталося горе

16:13 11 січня 2024
Ірина Федишин

В родині популярної української співачки Ірини Федишин сталося горе. На 85 році життя померла її бабуся Євгенія. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

«Важко підібрати слова… Це була бабуся, з якою я провела своє дитинство. Багато спогадів і найтепліших моментів: найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце… Найрідніша і найкраща … Люблю тебе, моя бабусю… Дякую Тобі за все… Спочивай з Богом, вічна памʼять, Царство Небесне», — написала Ірина, опублікувавши світлини з бабусею.

У звязку з трагедією вона перериває свій гастрольний тур та повертається додому, аби провести в останню путь рідну людину.
За словами співачки, сьогоднішній концерт у Луцьку та завтрашній у Рівному перенесяться на нові дати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що пішов з життя народний артист України Віталій Білоножко. Його серце зупинилося на 71 році життя.

Прощання з легендарним співаком відбудеться в Києві 12 січня.

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Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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