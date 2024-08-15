За час служби отримав три поранення: в бою біля Водяного загинув воїн з Чернігівщини

У боротьбі з підступним, жорстоким та цинічним російським агресором втрачаємо найкращих… У Сухополов’янській громаді провели в останню путь старшого сержанта, командира відділення гранатометного взводу Володимира Осадчого. Воїну у жовтні мало виповнитись 49 років.

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«Володимир із міста Прилуки. Здобув професію токаря. У 1993 році був призваний до лав Збройних Сил України. Після закінчення служби продовжив службу за контрактом По закінченню терміну дії контракту звільнився і став працювати у Києві охоронцем. 22 грудня 2021 року знову був прийнятий на військову службу за контрактом через Прилуцький РТЦК та СП старшим сержантом. Володимир був командиром відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Мав позивний «Тихий».

За час військової служби захисник отримав три поранення: в жовтні 2023 року в районі населеного пункту Вугледар Донецької області; в травні 2024 року в районі міста Вугледар друге поранення; в липні у Водяному його втретє поранили. Володимир був нагороджений медалями «За хоробрість в бою» та «Золотий хрест».

Життя відважного бійця обірвалось 3 серпня 2024 року в результаті артилерійського обстрілу по позиціях підрозділу поблизу села Водяне Донецької області.

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«Йому назавжди 48 років… Розлучений, має сина», — повідомили у громаді.

Поховали героя на сільському кладовищі у селі Заїзд Чернігівської області.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув бойовий медик з Вінниччини, який у перші дні війни разом із братом добровольцями пішли на фронт.

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