У перші дні війни із братом добровольцями пішли на фронт: на Донеччині загинув бойовий медик з Вінниччини

У Тульчині попрощалися із загиблим захисником Олегом Єленичем. Справжній патріот, вірний син України, він був взірцем мужності, патріотизму та незламності, повідомляє міська рада. Бійцю було всього 32 роки…

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«Олег навчався в ПТУ, де здобув спеціальність працівника фермерського господарства. З 2010 року проходив строкову військову службу. Потім працював в Тульчинській лікарні на посаді дезінфектора. В 2015 році був мобілізований, проходив військову службу в бригаді морської піхоти, брав участь в бойових діях в зоні АТО. Пізніше підписавши контракт проходив військову службу в сухопутних військах».

Коли почалося повномасштабне вторгнення російського агресора, 25 лютого 2022 року разом з братом пішов добровольцем на військову службу в батальйон територіальної оборони.

Молодший сержант Олег Єленич служив бойовим медиком 2 стрілецького взводу. Протягом військової служби був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», медаллю «За оборону рідної держави», медаллю «Захисник рідної землі» та ювілейною відзнакою Морського центру спеціального призначення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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20 лютого 2024 року в районі села Ласточкіно Покровського району Донецької оласті він загинув. Від того часу він вважався зниклим безвісти, але дива не сталося, воїн назавжди повернувся додому «на щиті».

Поховали воїна на Алеї Слави на кладовищі в місті Тульчин, під залпи почесної варти та державний гімн України. У нього залишились батько та брат.

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Раніше повідомлялося про загибель у бою на Запоріжжі воїна з Закарпаття.

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