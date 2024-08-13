«Лише кілька місяців тому пішов на війну»: на фронті загинув відомий фотограф-орнітолог

Олексій Сапуга родом з Миколаєва. Трагічну звістку про його загибель повідомили колеги та друзі у Facebook. Зокрема журналіст та військовий Вахтанг Кіпіані розповів, що Олексія мобілізували кілька місяців тому, а в липні він виконував бойові завдання на Донеччині, повідомляє Інститут масової інформації.

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«Загинув Олексій Сапуга — найкращий з найкращих. Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості. Золоті руки. Якого в нашій пташиній спільноті України всі знали і любили. Він мобілізувався кілька місяців тому, бачились востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з учебки. Написав у липні вже з Донеччини, надіслав фото газети „Спротив“ з припискою „Починаємо збирати пресу“, — написав Вахтанг Кіпіані. — Поховали Олексія Сапугу 13 серпня на Берковецькому кладовищі».

Виконавчий директор Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігор Степурін додав, що Олексій Сапуга робив фантастичні знімки птахів. «Особливо мого рідного півдня України. У планах було видання фотокниги», — написав Ігор Степурін.

Загиблий воїн був завзятим спостерігачем за птахами. Саме тому його колеги присвятили пам’яті Олексія Сапуги літні змагання бердвотчингу, які відбулися по всій Україні 11 серпня.

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Раніше повідомлялося про загибель на Донеччині бойового медика з Вінниччини.

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