Секрети городників: чим підживити моркву у серпні, щоб виросла великою та солодкою

Незважаючи на те, що на дворі серпень, в останній літній місяць дачники все ще можуть щось саджати на ділянках — в календарі городника розписані сприятливі та несприятливі дні. Втім, і без посадок зараз є чим займатися, готуючись до збирання врожаю. Це, насамперед, полив та піджижвлення.

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Як пишуть автори каналу «Дача. Сад та город», в серпні можна підживити моркву, аби вона виросла солодкою та великою. Для цього рекомендують вносити фосфорні та калійні добрива.

Фосфор не тільки сприяє розвитку коренів, але також підвищує рівень цукрів у моркві, роблячи її солодшою. Калій також впливає на цукроутворення у моркві. Додавання калійних добрив, як-от калієва сіль або калійна селітра, допоможе поліпшити смак моркви.

Використання перегною або компосту може також сприяти солодкості моркви. Органічні добрива збагачують ґрунт необхідними поживними речовинами та мікроелементами.

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Також важливо забезпечити моркву достатньою кількістю вологи, що сприяє утворенню цукрів та збереженню їх у коренеплодах. Ще морква повинна мати достатній простір для зростання та розвитку.

Матеріал «Огіркам — нітрофоску, томатам — сульфат калію, а цибулі — нічого: чим підживити овочі у серпні, щоб урожай був більшим і довше зберігався» читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay



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