Цими вихідними краще відпочиньте: місячний календар городника на серпень-2024

У серпні важливо планувати роботи на городній ділянці з урахуванням фаз Місяця та сприятливих та невдалих дат для посадки овочів, інформує 24 Канал.

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Так, існують оптимальні дні для посадки різних видів овочів, такі як картопля, морква, редис, перець, цибуля, пряні трави, полуниця тощо.

Місячний календар на серпень надає рекомендації щодо діяльності на городі, вказуючи сприятливі та невдалі дні для різних видів робіт, включаючи посадку, полив, та обрізку рослин.

Перш за все потрібно дізнатися, коли варто садити та сіяти овочі у серпні. Загальні сприятливі дні — це 1, 2, 8−17, 20, 21, 24, 25, 28−30 серпня. А ось невдалі дати — 3−5, 19, 22, 23 серпня. Але навіть серед цих дат є найбільш вдалі для посадки окремих культур.

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Вдалі дні для посадки овочів:

• Картопля — 24, 25.

• Морква та буряк — 1, 2, 8−10, 20, 21, 24, 25, 28−30.

• Редис та редька — 1, 2, 8−10, 26−30.

• Перець гострий та декоративний — 11−13, 16, 17.

• Цибуля — 9−17, 20, 21.

• Пряні трави — 1, 2, 6−10, 28−30.

• Полуниця та суниця — 1, 2, 11−13, 24−30.

• Однорічники — 1, 2, 6−10, 28−30.

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Детальний місячний календар на серпень

1 — 2 серпня. Сприятливий час для посадки та пересадки будь-яких рослин.

3 — 5 серпня. В цей час краще не взаємодіяти з рослинами, і це також невдалий час для поливу городу. Краще в ці дні просто відпочити та не займатися складною роботою.

6 — 10 серпня. Ці дні вважаються нейтральними. Тож ви можете зайнятися підживленням та поливом рослин. Також ідеально підходять дати для посіву ріпаку, гірчиці та вівса.

11 — 12 серпня. Ви можете садити та пересаджувати будь-які види рослин. Ці дні вважаються надзвичайно вдалими для більшості робіт на городі.

13 — 15 серпня. Невдалий день для посіву. Втім, ви можете зайнятися обрізками, косінням трави та видаленням нових квіток на томатах.

16 — 17 серпня. Ці дні сприяють посіву та поливу рослин. Ви можете зібрати той урожай, що збираєтеся досить швидко з'їсти.

18 — 19 серпня. Невдалий день для поливу та посіву. Краще зайнятися прополюванням бур'янів, косінням трави та обрізками. Не забувайте заглядати на грядки з зелениною.

20 — 21 серпня. Сприятливий час для усіх робіт на городі. Варто також зібрати урожай для швидкого споживання та консервації.

22 — 23 серпня. Ці дні нейтральні та добре підходять для посадки декоративних культур. Не забувайте про обробки городу від шкідників.

24 — 25 серпня. Чудовий час для того, аби щось посадити. Також час вважається сприятливим для поливу рослин.

26 — 27 серпня. Ці дні не сприяють розвитку та росту рослин, тож краще відкласти посадки до кращого часу.

28 — 30 серпня. Це — останній шанс посадити щось у серпні. Дні вважаються вдалими для усіх рослин та робіт на ділянці.

31 серпня. Не варто в цей день садити та пересаджувати рослини.

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Як писали «ФАКТИ», як, коли та чим у серпні треба поливати помідори на грядках.

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