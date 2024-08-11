Огіркам — нітрофоску, томатам — сульфат калію, а цибулі — нічого: чим підживити овочі у серпні, щоб урожай був більшим і довше зберігався

Досвідчені городники розповіли, як підживити овочі в серпні, щоб збільшити їх урожай в кілька разів і продовжити термін зберігання, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, огіркам, кабачкам і гарбузам дайте азот та калій — одну столову ложку нітрофоски на 10 л води, по 1 л під корінь раз на 10 днів — це значно збільшить кількість плодів та продовжить підношення.

Перці, томати, морква, буряк, капусту та квасолю підживіть сульфатом калію — 15 г на 10 л води, вносимо по вологому ґрунту. Це зробить їх смачнішою та збільшить розмір плодів.

А ось цибулю та часник вже нічим підживлювати не потрібно — тільки гроші даремно витратите! Вони збільшаться у розмірі самостійно, за рахунок відтоку поживних речовин із пера в цибулину.

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Щоб рослини отримали з ґрунту максимум корисних речовин, пролийте посадки препаратами сінної палички — вона переробить і допоможе рослинам засвоїти раніше недоступні їм корисні речовини, і зробити їх як ніколи смачними!

Раніше «ФАКТИ» писали, чим підживити у серпні огірки, томати та перець та, що городнику обов'язково потрібно зробити з посівами буряків у серпні.

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