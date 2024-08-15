«Співаю російською все життя»: Віра Брежнєва не збирається відмовлятися від спілкування мовою окупантів

Співачка Віра Брежнєва, яка у перші дні вторгнення припинила творчу діяльність у рф і взялась активно волонтерити, нещодавно у соцмережі опублікувала відео з концерту. Там вона виконувала свою пісню «Я не играю». Вона вийшла 2008 року російською мовою.

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«Да я именно, именно такая

Возомнила из себя и сама ушла

Потому что моя вера слепая

Хуже недоверия», — такі рядки пісні звучали на відео.

Користувачі соцмереж не оминули увагою те, що Віра, яка інколи публікує контент українською, багато уваги приділяє мові окупанта.

«Повертаєтеся до російської мови?» — написала в коментарях співачка жителька Казахстану. Але Брежнєва відповіла їй: «Звідки? Я говорю і співаю нею все життя».

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Раніше на такі питання Віра відповідала шанувальникам, що «є країни, де не розмовляють українською. Молдова, Казахстан і так далі».

Раніше повідомлялося, що на Віру Брежнєву подали до суду в рф.

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