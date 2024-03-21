На Віру Брежнєву подали до суду в рф: в чому причина

На співачку Віру Брежнєву, яка мала бізнес в росії, подали до суду. Тамтешній Пенсійний фонд позивається до української артистки нібито через борг, який сягає цілих 500 рублів (приблизно 210 гривень). РосЗМІ повідомляють, що цю суму не сплатив магазин жіночого одягу Myseasons у Санкт-Петербурзі, який Брежнєва свого часу відкрила з дизайнеркою Ханною Хмельовою. Віра відповідала за популяризацію бренду, рекламувала його. Після 24 лютого Брежнєва виїхала з рф та обірвала усі зв’язки. Тим часом її компаньйонка вийшла зі спільного ТОВ і стала єдиною власницею бізнесу. А ТОВ Брежнєвої закрили за борги. Один з них — Пенсійному фонду.

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Зазначимо, Віра Брежнєва засудила повномасштабну війну в Україні та взялася за волонтерські проєкти. Артистка в публічному просторі перейшла на українську мову та випустила альбом з українськими піснями, чого не робила раніше.

В Україні співачка будує новий бізнес — вона створила платформу для жінок, також має власний бренд косметики. Попри все, вона ще отримує критику на свою адресу за попередню діяльність та виконання пісень російською мовою. Нещодавно Віра заявила, що її совість чиста і її позиція залишається проукраїнською.

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Фото: instagram.com/ververa

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